Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler K.K, B.E, N.E ve S.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 47,38 gram metamfetamin, 1,30 gram bonzai, 80 gram esrar, 2 hassas terazi, 6 tabanca, anahtarlık şeklinde suikast tabancası, pompalı tüfek ile 50 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K. ile B.E. tutuklandı.

N.E. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.