Eskişehir'deki madencilerden deprem bölgesine destek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, Eskişehir'deki madencilerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye destek verdiğini bildirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi olan Çekiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen sarsıntılar yaşadığını anımsatarak, deprem felaketinin ardından madencilik sektörünün ivedilikle kriz masası oluşturup harekete geçtiğini kaydetti.

Eskişehir Valiliği ve AFAD ile bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Çekiç, şunları aktardı:

"Eskişehir Madencilik Kümesi olarak üyelerimizle birlikte arama-kurtarma ekiplerimizi ve iş makinalarımızı Valiliğimizin koordinasyonunda acil şekilde bölgeye sevk ettik. Bunlara ek olarak, üye şirketlerimizin bünyelerindeki profesyonel arama-kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirmemizin yanı sıra ısıtma cihazları, yiyecek, giysi, çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi birçok malzemeyi de deprem bölgesine ulaştırdık. Eskişehirli madenciler olarak bu süreçte elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Deprem bölgelerinde kamu ve özel sektörden toplam 10 binden fazla madenci kardeşimiz görev aldılar. Gözlerini kırpmadan kendi hayatlarını riske atarak, insanüstü bir çabayla sayısız canımızı enkaz altından kurtaran madencilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Hakları ödenmez."

Çekiç, madencilik sektörünün yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.