Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, Yörükkaracaören Mahallesi'nde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişiyi yakaladı.
Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıcı ve delici ekipman ele geçirdi.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.