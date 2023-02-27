Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, Yörükkaracaören Mahallesi'nde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişiyi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, kazıcı ve delici ekipman ele geçirdi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



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