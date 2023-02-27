Eskişehir'de zabıta memuru, mesai arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, mesai arkadaşı tarafından tabancayla göğsüne ateş edilerek ağır yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.

Uluönder Mahallesi'ndeki Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında, zabıta memuru Seyhan Çelik ile mesai arkadaşı Meriç S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Meriç S. üzerinde taşıdığı tabancayla Çelik'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Göğsünden yaralanan Çelik, mesai arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan zabıta memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Meriç S'yi Eskişehir-Bursa kara yolunda kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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