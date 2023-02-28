Marmara depreminde evi yıkılan genç, Eskişehir'e gelen afetzedelere yardım ediyor

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ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - 17 Ağustos 1999'da Gölcük depreminde Yalova'da ailesiyle yaşadığı evi yıkılan Kemal Özbek, yaşamını sürdürdüğü Eskişehir'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip kente gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Henüz 6 yaşındayken 1999'daki Marmara depremini yaşayan Özbek, depremin acısını bilen biri olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yardım etmek için kolları sıvadı.

Eskişehir'de hayatını sürdüren Özbek, kente gelen depremzedeler için ulaşımdan barınmaya, ihtiyaç malzemesinden oyuncağa kadar elinden gelen desteği sağlamaya çabalıyor.

Özel bir şirkette çalışan Özbek, AA muhabirine, 1999'daki Marmara depreminde komşularını ve tanıdıklarını kaybettiklerini söyledi.

Ailesiyle bir ay boyunca marangoz dedesinin yaptığı ahşap barakada yaşamak zorunda kaldıklarını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

"Daha sonra prefabrik eve geçtik. Bir sene prefabrik evde yaşadık. Anaokulunu da prefabrik binada tamamladım. Bizim de o zamanlardan kalan korkularımız var. Kahramanmaraş'ta, Marmara depremindeki felaketin daha büyüğü yaşandı. İnsanların tedirginliklerini anlayabiliyorum. Biz de Eskişehir'e gelen depremzedelere elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz."

- "600 aileye dokunduk"

Kemal Özbek, 60 gönüllü tarafından kurulan yardım merkezinde ulaşım ve koordinasyonu sağladığını ifade etti.

Yardımseverlerin gönderdiği beyaz eşya, yatak, koltuk takımı, battaniye, yemek seti ve çeşitli hijyen malzemelerini kentteki afetzedelere ulaştırdıklarını anlatan Özbek, "Bu süreçte 600 depremzede aileye dokunduk. 7 bin civarında eşyayı bu ailelere ulaştırdık. Yaklaşık 500 aileye de çocuklar için oyuncaklara varıncaya kadar yardımda bulunduk." dedi.

Özbek, Eskişehir'e yerleşen yaklaşık 140 afetzede ailenin de ev kurmasına yardım ettiklerini belirterek, desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.









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