Sivrihisar Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ayhan Çapar, göreve yeniden seçildi.

Sivrihisar Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Haşim Söker, katip üyelikleri Sinan Akay ve Aykut Başçı yaptı. 3 listenin yarıştığı ve 250 üyenin oy kullandığı seçimi 110 oyla mevcut başkan Ayhan Çapar, kazandı.

Çapar'ın yönetim kurulunda ise Ayhan Çapar, Fahri Kapaklı, Haşim Söker, Uğur Kaya ve Celalettin Sakarya yer aldı.

Toplantıya, Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Alpu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tevfik Keskin ile diğer ilgililer katıldı.

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