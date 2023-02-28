Eskişehir'de bir kadın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Beyzanur A, iddiaya göre henüz kimliği belirlemeyen 3 kadının bıçaklı saldırısı sonucu karnından yaralandı.

Yaralanan Beyzanur A, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için arama çalışması başlattı.



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