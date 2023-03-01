Çocuklara oyunla afet bilinci kazandırmayı amaçlayan eğitim seti Türkçeye uyarlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinden bir grup öğretim üyesi, Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Strateji Ofisi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun 2004 yılında çocuklar için İngilizce hazırladığı "Riskli Alan (Riskland) Eğitim Seti"ni Türkçeye çevirerek kullanıma sundu.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı'nın yürütücülüğündeki "Riskland Eğitim Setinin Türkçeye Uyarlanması ve Öğrencilerin Afet Bilinci Düzeylerine Etkisi" adlı projeyle, söz konusu çalışma Türkçeye ve Türk kültürüne uyarlandı.

Çocukların afetlere ve afetlerin etkilerinin nasıl azaltabileceğine yönelik farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği projede, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman, Dr. Öğr. Üyesi Ümran Alan, Dr. Öğr. Üyesi Okan Yetişensoy ve Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Remzi San görev aldı.

Çocuklara oyun aracılığıyla deprem, sel, erozyon gibi doğal afetlere yönelik farkındalık sağlanması ve afetlerin etkilerinin nasıl azaltabileceğini çocuk hakları temelinde kavratmanın amaçlandığı Riskli Alan Eğitim Seti, gerekli izinlerin alınmasının ardından Türkçeye çevrildi. Setin anlaşılırlık ve açıklığı ölçüldükten sonra farklı versiyonların tasarımı gerçekleştirildi.

Türk kültüründe yer alan bazı hayvan figürlerin yerleştirilip ülkede karşılaşılabilecek afet riskleri çerçevesinde değişikliklerin yapıldığı set, Mustafa Kemal İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından oynandı.

Proje kapsamında Riskli Alan Eğitim Seti'nin çoğaltılarak Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılması planlandığı öğrenildi.

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