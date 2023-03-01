Eskişehir Adliyesi'nde depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden zarar gören afetzedelere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

Adliye binasındaki kermesinin açılışına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Baro Başkanı Mustafa Elagöz ile diğer ilgililer katıldı.

Açılışın ardından kermeste bulunan stantları gezerek satışa sunulan ürünleri inceleyen Vali Ayyıldız, yardım organizasyonunda emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da stantları ziyaret ederek, satışa sunulan ürünler hakkında bilgi aldı.

Kermeste, adliyede görevli yargı mensubu ve çalışanları ile Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Gönüllüler tarafından hazırlanan el işi örme ürünler ve çok sayıda yiyecek ürününün satıldığı stantlarda 50 gönüllü personel hizmet veriyor.

Depremde yakınlarını kaybeden adliye personelinin de hazırladığı ürünler satışa sunulurken kermesteki ürünler kısa sürede tükenirken, Eskişehir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir hükümlünün gönüllü olarak hazırladığı deprem ve Eskişehir konulu yağlı boya tablolar da satışa çıkarıldı.

Kermes, 3 Mart'a kadar yardım satışlarını sürdürecek. Elde edilecek gelirlerin deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım olarak gönderileceği öğrenildi.

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