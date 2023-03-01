Eskişehir polisi "Karagöz ve Hacivat" oyunuyla depremzede çocukları eğlendirdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla depremzede çocukları eğlendirdi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Eskişehir'e gelerek Polisevi ve Trafik Polis Eğitim Merkezi yurdunda kalan 80 depremzede çocuk ve ailelerinin psikolojik durumlarına olumlu yönde etki etmek ve günlük hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacıyla Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Karagöz ve Hacivat gölge oyununun sunulduğu etkinlikte ayrıca, çocuklara ve ailelerine basit güvenlik tedbirleri, trafik güvenliği, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemi ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında bilgilendirmede bulunuldu.​​​​​​​

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