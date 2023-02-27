Eskişehir'de mesai arkadaşını silahla yaralayan zabıta memuru tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, mesai arkadaşını tabancayla göğsüne ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zabıta memuru tutuklandı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasında çıkan kavgada zabıta memuru Seyhan Çelik'in silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan zanlı Meriç S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Meriç S, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uluönder Mahallesi'ndeki Zabıta Müdürlüğü binasında, 27 Şubat'ta iki mesai arkadaşı arasında çıkan kavgada, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Meriç S. tabancayla ateş açtığı Seyhan Çelik'i göğsünden vurarak ağır yaralamıştı.



Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Meriç S. ise Eskişehir-Bursa kara yolunda polislerce kovalamacayla yakalanmıştı.

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