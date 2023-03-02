Eskişehir'de "uzman eller"e 250 bin lira hibe desteği sağlanacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvuran ve istenilen özelliklere sahip kişilere 250 bin lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin desteklenmesi kapsamında kırsal alanda, kırsal mahallede yaşayan, yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanların uygulayacağı projelere 250 bin lira hibe desteği sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, genç nüfusun istihdamına katkı sağlamasını, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmayı, kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara destek vermeyi amaçlayan projenin başvurularının başladığı ifade edildi.​​​​​​​

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