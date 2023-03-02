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Eskişehir'deki barajların doluluk oranları bir yıl öncesine göre azaldı

AA

Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda mevsimsel kuraklık nedeniyle doluluk oranları 2022 yılının aynı dönemine göre azaldı.

Eskişehir'deki barajların doluluk oranları bir yıl öncesine göre azaldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda mevsimsel kuraklık nedeniyle doluluk oranları 2022 yılının aynı dönemine göre azaldı.

DSİ verilerine göre, kente içme ve sulama suyu sağlayan Porsuk Barajı'nda su seviyesi geçen yılın şubat ayında yüzde 39 iken bu senenin aynı döneminde yüzde 38,1 oldu.

Seyitgazi Ovası'nı sulayan Kunduzlar Barajı'nın doluluk oranı 28 Şubat itibarıyla yüzde 23,4 ölçüldü. Bu baraj geçen yıl aynı tarihte yüzde 49,9 doluluğa sahipti. Seyitgazi ilçesi sulamasında kullanılan Çatören Barajı'nın seviyesi geçen seneye kıyasla yüzde 7,4 azalarak yüzde 25,1'e geriledi.

İnönü ilçesi sulamasına kaynak oluşturan Dodurga Barajı'nda 28 Şubat'ta doluluk oranı yüzde 25,8 olarak kayıtlara geçti. Bu barajın 2022 yılının aynı döneminde 27,9'u doluydu.

Aşağı Kuzfındık Barajı'nda geçen yıl 28 Şubat'ta doluluk oranı yüzde 6,3 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5'e geriledi.

- "Porsuk Barajı'ndan Porsuk Çayı'na halk sulamaları için su verilmesi mümkün görünmüyor"

DSİ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Porsuk, İnönü, Kunduzlar ve Çatören barajlarının Eskişehir, İnönü ve Seyitgazi sulamalarına su sağladığı bildirildi.

Eskişehir'in, Türkiye ortalamasına göre yağışı az bir bölgede bulunması nedeniyle sulama amaçlı barajlarda su depolanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte, bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Eskişehir sulamasına su sağlayan Porsuk Barajı 454 milyon metreküp işletme hacmine sahip olup, barajın 28 Şubat itibarıyla durumu incelendiğinde aktif hacim 165,6 milyon metreküp su bulunmakta, bu da yüzde 38,1 doluluk oranına tekabül etmektedir. Geçen yıl aynı tarihte aktif hacim 169,6 milyon metreküp ve barajın yüzde 39'u dolu durumdaydı. Geçen yıla göre doluluk oranının biraz düşük durumda olduğu görülmektedir. Porsuk Barajı'nda bugün itibarıyla mevcut bulunan suyun Eskişehir sulamasının su ihtiyacı ve Eskişehir ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirme yapıldığında, ilave sahaların sulanması için ayrıca su takviyesi yapılması mümkün görülmemektedir. Porsuk Barajı'ndan Porsuk Çayı yatağına halk sulamaları için sulama suyu verilmesi taleplerinin karşılanması mümkün olmadığından çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, Eskişehir'de bulunan 24 göletin doluluk oranının da barajlarla benzer durumda olduğu ifade edildi.

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