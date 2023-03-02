Eskişehir'de AK Parti'li kadınlardan "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası"na destek

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası"na AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları üyeleri destek veriyor.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, yaptığı yazılı açıklamada, 11 ilde etkili olan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının başlattığı kampanyanın önemini vurgulayan Ünalır, şunları kaydetti:

"Biz de depremin yaşandığı günden bu yana il ve ilçe teşkilat mensuplarımızla yaraları sarmak adına Eskişehir'de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kampanya hakkında bilgi verecek olursak, çadırlarda ve konteynerlerde geçici süre kalan depremzede kardeşlerimizin mutfak malzemesi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor. Devletimiz her daim olduğu gibi milletinin yanında ve Allah'ın izniyle ailelerimize konutları 1 senede teslim edilecek. Bu bağlamda, süreç tamamlana kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz. Kampanyamız teşkilat mensuplarımızın yanı sıra tüm vatandaşlarımıza açık. El birliğiyle bir araya getirdiğimiz ve içinde mutfak eşyalarının yer aldığı kolilerimizi deprem bölgesindeki kardeşlerimize peyderpey göndereceğiz. Kardeşlerimizin sıcak sofralarının yeniden kurulmasına destek vermek isteyen tüm hemşehrilerimizi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum."

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