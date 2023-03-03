Eskişehir'de iş yerine pompalı tüfekle ateş açan saldırgan tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kapıyı kırarak girdiği iş yerine pompalı tüfekle ateş açan saldırgan tutuklandı.

Ahmet A, merkez Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'ta işletmecisinin babasının vefatı nedeniyle kapısında "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazan fast food restoranının önüne geldi.

Elindeki tüfekle camdan ateş eden saldırgan, cenaze töreni öncesi iş yerine gelip hazırlık yapan işletmeci kadın, eşi ve çocuğunun bulunduğu iş yerine kilitli olan kapıyı kırarak girdi.

Rastgele ateş eden Ahmet A'nın tüfeği tutukluk yaptı. Bu sırada saldırganla boğuşmaya başlayan işletmecinin eşi, tüfeği elinden alıp onu etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine gelen Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve olayı küfür meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini ileri süren Ahmet A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinin dışını ve içini gösteren güvenlik kameralarının kayıtlarında, saldırganın restoranın önüne gelip camları kırdığı, tüfekle ateş ettiği, ardından içeri girerek işletmecinin eşiyle boğuştuğu görülüyor.

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