Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından depremzedelere destek

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği bölgelere Eskişehir'den yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığında görevli personel ve ailelerinin katılımıyla toplanan gıda, su, hijyen ürünleri, mutfak araç gereçleri ve malzemesi bulunan bir kamyon yardım malzemesi, Eskişehir Valiliği koordinesinde depremzedelere dağıtılmak üzere Adıyaman'a gönderildi.

Jandarma tarafından yapılan yardımların süreceği bildirildi.

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