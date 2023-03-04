Eskişehir'de yurtta aileleriyle misafir edilen çocuklar etkinliklerde eğlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Genç MÜSİAD Eskişehir Şubesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden kente gelen ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenledi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu'nun bahçesinde çocuklar palyaço, ok atma, penaltı atışları, dönme dolap, at binme, zeka oyunları ve el becerilerinden oluşan programda eğlendi. Ayrıca çocuklara hediyeler verildi.

Genç MÜSİAD Şube Başkanı Burak Atıcı, gazetecilere, Eskişehir'de misafir edilen "minik kalplere" sıcak bir dokunuş yaptıklarını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yaşandığı illerden gelen afetzedelerin yurtlara yerleştirildiğini belirten Atıcı, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza güzel bir gün geçirmeleri için organizasyon düzenledik. Onların yüzündeki gülümsemeyi, sevinci gördük. Genç MÜSİAD olarak çocuklarımızın bu tür hadiselerden etkilenmemeleri için tüm çalışmalarımızı en etkin bir biçimde yürütüyoruz. Onların mutluluğu bizlere mutluluk veriyor. Hiçbir çocuğun ağlamaması bizim en büyük temennimiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve ailelerini en iyi şekilde Eskişehir'de ağırlamaya devam edeceğiz."

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