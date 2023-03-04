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Eskişehir'de kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

AA

Eskişehir'de, kablo hırsızlığına karışıp kaçarken bir polis memurunu silahla kolundan yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kablo hırsızlığına karışıp kaçarken bir polis memurunu silahla kolundan yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve polis özel harekat ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Arif Ö, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir ve ilçelerindeki 21 ayrı kablo hırsızlığının zanlısı olduğu öğrenilen Arif Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "hırsızlık" ve "taksirle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Arif Ö. dün çalıntı kablo bulunan 61 KL 608 plakalı kamyonetle Eskişehir-Ankara kara yolunda JASAT ve polis ekiplerinden kaçmış, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde polis özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Yakalanmadan önce elindeki tüfekle havaya ateş ederek bir polis memurunun kolundan hafif yaralanmasına neden olan Arif Ö'nün aracında yaklaşık 1 ton trafo kablosu ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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