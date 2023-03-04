Eskişehir'de yurtta aileleriyle misafir edilen çocuklara müzik dinletisi sunuldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Eskişehir'e gelen ailelerin çocuklarına yönelik müzik dinletisi düzenledi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu'nun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Şef Musa Göçmen yönetiminde çocukların sevdiği şarkılarını senfonik ezgilerle seslendirdi.

Göçmen, gazetecilere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile depremi yaşayan çocukların yüzlerine gülümseme katabilmek için güzel bir organizasyon düzenlendiğini söyledi.

Etkinliği düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Göçmen, çocuklara eğlenceli anlar yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

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