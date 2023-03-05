Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.
Ekipler, merkez Tepebaşı ilçesinde apartman garajlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen B.İ.İ, E.Ö. ile H.İ'yi, saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.İ.İ. ile E.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.