Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Doğançayır Mahallesi'ndeki bir lokantada O.U, A.K, M.Ö. ile aralarında husumet bulunan T.E, G.E. ve İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada, A.K. bıçakla T.E. ile G.E'yi yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüpheliler M.Ö, O.U. ile A.K'yi gözaltına aldı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ö, O.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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