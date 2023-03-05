Eskişehir'den deprem bölgesine destek sürüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Büyükşehir Belediyesi, ESKİ ve Sanayi Odası iş birliğiyle hazırlanan 2 tır pet içme suyu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkili olduğu 11 kent arasında yer alan Hatay'a gönderildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası iş birliğiyle içme suyu ihtiyacının yaşandığı Hatay'a ulaştırılmak üzere 2 tır pet içme suyu yüklendi. Tırlar, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve görevliler tarafından deprem bölgesine uğurlandı.



İçme sularının Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (HATSU) teslim edilerek depremzedelere ulaştırılmasının sağlanacağı bildirildi.



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