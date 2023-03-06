Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan, Berat Kandili mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ayyıldız, mesajında, ramazan ayının mübarek iklimine adım adım yaklaşıldığını anımsattı.



Berat Kandili'nin Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle tecelli ederek kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği ve yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükafatlandırdığı çok özel bir zaman dilimi olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:



"Yaşadığımız depremler ve devam eden artçı sarsıntılar yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Yaşadığımız bu zor zamanlarda aziz milletimiz hemen kenetlenerek harekete geçmiştir. Tarih boyunca da gerek savaşlar, göçler gerekse doğal afetler olsun yaşadığımız tüm zorlukları milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşliği ile aşmıştır. Bugün de devlet ve millet olarak el ele, omuz omuza bu asrın felaketinin üstesinden geleceğiz. Dualarımızla umutlarımızı yeşerttiğimiz, ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğinin güçleneceği bu mübarek gecede kaybettiğimiz canlarımız için Allah’tan rahmet, bütün afetzede vatandaşlarımıza da sabırlar diliyorum."

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