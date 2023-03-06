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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de misafir edilen depremzedelerin aklı memleketlerinde

AA

Eskişehir'de misafir edilen depremzedelerin aklı memleketlerinde

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek geldikleri Eskişehir'de misafir edilen afetzedeler, yaralarını sararak bir an önce memleketlerine dönmek istiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki bazı vatandaşlar, kısa süreliğine farklı şehirlere yerleştirildi. Depremzedelerin barınma ihtiyaçları kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverler tarafından karşılandı.

Kahramanmaraş'tan Eskişehir'e gelen Nurcihan Balkan ve Ali Balkan ile iki oğlu ve üç yeğeni de bir hayırsever tarafından kendilerine sağlanan İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde yaşamını sürdürüyor.

Ali Balkan, AA muhabirine, Pazarcık merkezli depreme Elbistan'da yaşayan oğullarının evinde yakalandıklarını söyledi. Ardından ikamet ettikleri Ekinözü ilçesine gittiklerini anlatan Balkan, şöyle konuştu:

"İkinci depreme de orada yakalandık. 3-4 gün kaldıktan sonra ailece Eskişehir'e geldik. 10 gündür de buradayız. Evimiz ağır hasar aldı. Burada bir hayırseverin bizlere açtığı apartmanda 6 depremzede aile olarak 29 kişi kalıyoruz. Bizden kira talebinde bulunmadı. 'İstediğiniz kadar kalabilirsiniz' dedi. Evimizi vatandaşlar döşedi. Bizlere yüreklerini, kucaklarını açtılar. Hepsinden Allah razı olsun."

- "Memleketimden vazgeçemem"

Ali Balkan, bölgedeki çalışmaların bitmesiyle Kahramanmaraş'a döneceklerini ifade etti.

"Memleketinden vazgeçemem" diyen Balkan, "Kahramanmaraş benim vatanım. Oradan vazgeçmem. Devletimiz evimizi hazır ettiğinde topraklarımıza dönmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurcihan Balkan da Eskişehir'e geldikleri günden bu yana hayırseverlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın burnunda tüttüğünü aktaran Balkan, "Eskişehir’de çok iyi insanlar varmış. Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Çarşıda gördüğümüz her şeyi evimize getirdiler. Depremzede olduğumuzu bile söylemedik. İnşallah en kısa sürede memleketimize döneriz." diye konuştu.

- "İnsanın memleketi başka oluyor"

Malatya'da depremi yaşayan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi 29 yaşındaki Burcu Ülkü ise Pazarcık merkezli depremin ardından evlerinin karşısındaki Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Fahri Kayahan Nikah Sarayı'na sığındıklarını kaydetti.

Vatandaşların toplanma alanlarına yöneldiklerini anlatan Ülkü, şunları anlattı:

"Evimiz ağır hasar aldı. Oradaki bir kafenin işletmecisi de bizlere yardımcı oldu. Saat 05.30 civarında çorba dağıtımı yapıldı. Ardından da içme suyu getirildi. Isıtıcılar çalışıyordu. Birkaç gün içinde giyecek yardımı geldi. Orada bir hafta kaldık. İlaçtan diş fırçasına kadar her türlü yardım yapıldı. Seyyar eczane kuruldu. Akaryakıt dahi dağıtıldı. Ailemle birlikte Eskişehir'e geldik. Bir hayırsever tarafından İstiklal Mahallesi'nde bize ev verildi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bir an önce Malatya'ya dönmek ve memleketimde yaşamak istiyorum. Zaten orada eğitimim de devam ediyor. Malatya'yı seviyorum. İnsanın memleketi başka oluyor. Umarım en kısa sürede dönerim."

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