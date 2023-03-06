Eskişehir'deki Gezici Kütüphane Kahramanmaraş'taki depremzedelere hizmet verecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'nin "Gezici Kütüphane", Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bölgede hizmet vermek üzere yola çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesi'nin Gezici Kütüphanesi, Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Akkaya ve diğer ilgililerin katılımıyla depremzedelere hizmetine sunmak üzere Vilayet Meydanı'ndan Kahramanmaraş'a uğurlandı.

6 bin kitap, 2 bilgisayar, 80 film, fotokopi makinesi ile depremden etkilenen çocuklar için kırtasiye malzemeleri ve çeşitli ikramları içeren Gezici Kütüphane, çadır kente hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.