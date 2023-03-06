Eskişehir Adliyesinden kardeş Elbistan Adliyesi için yardım

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Adliyesi, kardeş adliye Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki adliye için yardımlarını sürdürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumlarının "asrın felaketi" olarak adlandırılan 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiği kaydedildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye daha önce 3 yardım aracı gönderen Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumları, yardımlarını sürdürdüğü ifade edilen açıklama şunlar kaydedildi:

"Daha önce temel gıda ürünleri, ekmek, giyecek, battaniye, su, çocuk bezi ve bebek maması gibi acil ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunulurken, son olarak Adalet Bakanlığının başlatmış olduğu kardeş adliye uygulaması ile Eskişehir Adliyesi ile kardeş olarak belirlenen Elbistan Adliyesi'nde bulunan personellerin ve ailelerinin soğuk kış aylarında ısınma ihtiyacının karşılanması adına bir adet konteyner, seyyar tuvalet, dış mekan sobası, ısıtıcı ve gıda malzemeleri temin edilerek yardım aracı ile Elbistan'a gönderilmişti. Bu defa da toplanan yardımlarla temin edilen iki adet mutfaklı ve tuvaletli konteynır ile Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölyesinde gönüllü infaz koruma memurlarınca üretilen 25 dış mekan sobası yardım aracına yüklenerek Elbistan'a gönderildi."

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