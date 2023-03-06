İnönü Belediyesi iftar programları ödeneğini depremzedelere bağışladı

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ESKİŞEHİR (AA) - İnönü İlçe Belediyesi tarafından iptal edilen 2023 yılı ramazan ayı etkinlikleri programının ödeneği deprem bölgesine gönderilecek.

İnönü İlçe Belediye Meclisi, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt başkanlığında 2023 yılı mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.



Toplantıda oy birliğiyle, 2023 yılı ramazan ayı iftar programlarının Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle iptal edilerek, bu etkinlikler için ayrılan bütçenin afet bölgesindeki vatandaşlara erzak yardımı olarak gönderilmesi kararlaştırıldı.



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