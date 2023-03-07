Eskişehir'deki depremzedelere yardımlar sürüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Vakfı, yardım çalışmalarına devam ediyor.

Umut Kervanı Eskişehir Temsilciliği, Eskişehir'e gelen depremzedelerin gıda, giyim ve barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarına yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakfın Eskişehir temsilcisi İdris Aras, yaptığı açıklamada, birçok ailenin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Kente yaklaşık 25 bin depremzedenin geldiğine değinen Aras, "Afetzedelerin barınma başta olmak üzere gıda, giyim ve ev eşyası konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için Eskişehir Umut Kervanı olarak seferber olmaya çalıştık. Onlarca ailenin ihtiyacını giderdik, gidermeye devam edeceğiz. Bu konuda hayırsever halkımız desteklerini devam ettirmeli zira önümüzde uzun bir süreç var." ifadelerini kullandı.

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