AK Parti Milletvekili Günay'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün eşitlik, adalet ve barış için bir araya gelmenin öyküsü olduğunu vurguladı.

Kadınların, toplumun temel yapı taşlarından olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Kadınların toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinde önemli bir rol oynadığı, eğitim seviyelerinin yükselmesi ve iş hayatına katılımının artması ile toplumsal gelişmenin hızlandırılmasında etkili bir faktör olduğu kabul görmüş bir kanıdır. Kadınların siyasi hayatta yer almaları ve karar alma süreçlerinde aktif bir rol oynamaları ise toplumun genel yapısını ve kültürünü değiştirerek, kadınların haklarını ve toplumsal konumunu iyileştirdiği bir gerçektir.

Toplumsal cinsiyet adaleti, kadınların ve erkeklerin toplumda eşit haklara sahip olmalarını ve toplumun her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlayarak, toplumun daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini hedefler. Bu yıl, Kadınlar Günü'nü içimiz buruk ve kederli olarak yaşıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm vatandaşlarımızla ailenin direği, toplumun yapı taşı olan binlerce kadınımızı kaybettik, aileler parçalandı, yok oldu."

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