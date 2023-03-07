Eskişehir'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık 21 yıl hapse mahkum edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti davasında yargılanan iki sanıktan biri 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer G. ve Ş.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ömer G'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 21 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Diğer sanık Ş.Ş. hakkında ise beraat kararı verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Aralık 2020'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan Ömer G. ile Ş.Ş. tutuklanmıştı.

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