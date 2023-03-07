AK Parti İl Kadın Kolları, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaydeden vatandaşlar için AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları tarafından mevlit okutuldu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaaddin Camisi'nde okutulan mevlide AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve teşkilat mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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