Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sümeyye Aktaş idaresindeki 26 SN 800 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Bursa kara yolu Anadolu Üniversitesi yakınlarında Cem Toygar Kosa'nın kullandığı 26 ADJ 038 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüje çarparak ters döndü.

Kazada yaralanan Sümeyye Aktaş ile Cem Toygar Kosa, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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