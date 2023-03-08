AK Parti Eskişehir teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar, mesajında, parti olarak 2002'den bu yana temel insan hakları ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de kadınların, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4,1 oranında temsil edildiğini kaydeden Acar, "Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün parlamentoda 54 kadın milletvekilimiz temsil etmektedir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edildiğini vurgulayan Acar, "2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2022 yılında yüzde 49,2'ye ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ailenin temel taşı olan kadınların huzurlu, mutlu ve geleceğinden emin bireyler yetiştirmek için gayret sarf ettiğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Kadının olmadığı toplumların sağlıklı olması ve gelişme göstermesi de mümkün değildir. Dolayısıyla kadınlarımızın her alanda daha çok sayı ile temsil edilmelerinin sağlanması, kadınlarımızın önemsenmesi ve korunması için her tür değeri ve önemi de göstermek zorunda olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir. Öncelikli olarak depremde hayatını kaybeden annelerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde yaraların en kısa sürede sarılacağına emin olmakla, öncelikli olarak deprem bölgesinde bulunan kadınlarımız ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

- İl Kadın Kolları Başkanı Ünalır'dan mesaj

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ise terörle mücadele, dağa kaçırılan kadın ve kız çocukları için nasıl mücadele edildiyse kadına yönelik şiddetle mücadelede de kararlı olduklarını belirtti.

İl kadın kolları teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden bu yana yanlarında olup yaralarını sarma gayretinde olduklarını kaydederek, "Teşkilat olarak asrın felaketini yaşan depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Gerek deprem bölgelerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde, gerek deprem bölgelerine gidecek yardım malzemelerinin temini ve hazırlanmasında, gerekse depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ve temin etme hususunda canla başla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın kolları teşkilatlarıyla depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldıklarını kaydeden Ünalır, "Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye genel merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık, 'Sıcak Sofralar' kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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