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Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliyi özel ekip yakaladı

AA

Eskişehir'de 4 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliyi özel ekip yakaladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, bu çerçevede merkez Tepebaşı ilçesinde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Umutcan K'yi saklandığı evde yakaladı.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerindeki aramada, 1 silah ve 3 fişek, 2 bıçak, 2 televizyon, 1 dizüstü bilgisayar, 4 saat, 8 otomatik garaj kapısı anahtarı ile inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Umutcan K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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