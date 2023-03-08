ESOGÜ yönetimi depremzede kadınların "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetiminin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte misafir edilen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı bildirildi.



Üniversiten yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve beraberindekilerin depremzedelerin misafir edildiği ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programında kadın depremzedelerle bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Çolak'ın kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığı ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.



Programda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ve ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) Müdürü Doç. Dr. Canan Akay da yer aldı.



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