Eskişehirspor'da teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollar ayrıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör Özcan Kızıltan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kızıltan ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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