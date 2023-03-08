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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Eskişehir'de "Afet ve Kadın Paneli"nde konuştu:

AA

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Eskişehir'de "Afet ve Kadın Paneli"nde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üye ülkeleri, afetin birinci gününden itibaren Türkiye'ye yardım sağlıyorlar. Avrupa Birliği şimdiye kadar en büyük arama kurtarma operasyonunu da mümkün olduğunca fazla hayatı kurtarmak için gerçekleştirdi." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Afet ve Kadın Paneli"ne katılan Meyer-Landrut, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meyer-Landrut, akıllarda deprem nedeniyle kaybedilen yaşamların olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında zarar tahmin edilenin, hayal edilebilenin de ötesiydi. O yüzden bir kere daha en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yüzlerce, binlerce insan hayatlarını, evlerini, geçim kaynaklarını kaybetti. Acil yardıma ihtiyaçları var. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üye ülkeleri, afetin birinci gününden itibaren Türkiye'ye yardım sağlıyorlar. Avrupa Birliği şimdiye kadar en büyük arama kurtarma operasyonunu da mümkün olduğunca fazla hayatı kurtarmak için gerçekleştirdi. Avrupa Birliği üye ülkeleri, arama kurtarma ekipleri yolladılar. 1750 kişiden fazla insan burada arama kurtarma amacıyla bulundu. 111 arama kurtarma köpeği, hayat kurtarmak için sahadaydı. Sahra hastaneleri kuruldu. Sağlık ekipleri de geldi. Barınma ekipmanı, medikal ekipman ve bu tür ayni yardımlar Avrupa Birliği tarafından sağlandı. Yetkililerle, ortaklarımızla koordinasyon içinde en acil ihtiyaçları karşılama yönünde destek sağlamaya devam ediyoruz."

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, deprem bölgesinde sağlık hizmeti, suya erişim, sanitasyon hizmetleri, barınma ve gıda gibi destekleri sağladıklarına değinerek, bu büyük yıkımın uzun vadeli etkilerini bertaraf edebilmek için daha fazlasını yapmak ve sağlamak gerektiğini vurguladı.

- "Donörler konferansı, AB ve uluslararası toplumun Türkiye'nin yanında olduğunu gösterecek"

Türkiye'ye sağladıkları desteğin ve dayanışmanın devam edeceğini anlatan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen ve İsveç'in dönem başkanlığı sırasında İsveç, Avrupa Birliği Konseyi adına bir donörler konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen kişilere yardım amaçlı bir donörler konferansı mart ayının ikinci yarısında düzenlenecek. Bu konferansın amacı donörlerin sağladığı yardımı koordine etmek ve aynı zamanda daha fazla kaynak sağlayarak, toparlanma ve yardım faaliyetlerine Türkiye'de ve Suriye'de katkıda bulunmak. Türkiye'yi elimizden geldiğince ve gerektiği süre boyunca desteklemeye devam edeceğiz. Eminim ki donörler konferansı da Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun Türkiye'nin yanında olduğunu gösterecek."

Meyer-Landrut, depremin ve depreme yapılan müdahalenin, kadınların karar verme ve politika yapma mekanizmalarına katılımının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getirerek, kadınların sesine, deneyimine ve uzmanlığına ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.

- "Afet yönetiminin kriz yönetimi süreci cinsiyetler arasında fark gözetilmeksizin uygulanmalı"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de afet yönetiminin risk yönetimi aşamasında kadınlara mutlaka söz hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

Büyükerşen, "Kadınların istekleri, şikayetleri ve talepleri dinlenmeli ve bunlar doğrultusunda gerekli planlamalar yapılmalı, tedbir ve önlemler alınmalıdır. Afet yönetiminin kriz yönetimi sürecinde ise daha önceden kadınların da dahil edildiği bu planlamalar, cinsiyetler arasında bir fark gözetilmeksizin uygulamaya konulmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve diğer ilgililerin katıldığı panelde, oturumlar gerçekleştirildi.

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