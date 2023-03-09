Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Ali Onur Cerrah oldu

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ESKİŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Ali Onur Cerrah getirildi.

Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevi için antrenör Cerrah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Cerrah'ın ekibinde yardımcı antrenör Kemal Fazıl Evcimik, atletik performans antrenörü Erkan Akdoğan, analist İrem Özdemir ve kaleci antrenörü Sinan Ören'den oluşan ekibin görev yapacağı kaydedildi.

Takımın Edirnespor maçı hazırlıklarına yeni teknik ekiple devam edeceği belirtilen açıklamada, "Yeni teknik direktörümüze ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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