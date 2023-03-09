Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlker Çopur idaresindeki 16 ACG 097 plakalı otomobil, merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde sürücüsün kimliği henüz belirlenemeyen 16 APK 334 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan İlker Çopur ile diğer araçta bulunan Muhammet Emin Atasever, Emrehan Sarıköse ile Muhammed Kızıl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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