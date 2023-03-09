AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının temmuz ayından itibaren büyük bir özveri ve heyecanla yürüttüğü il başkanlığı görevinden, Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde partisinden aday adayı olmak amacıyla ayrıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde davanın neferi olarak aynı bilinç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan azimle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çalışkan, "Vakit, son günlerde de șahit olduğumuz gibi bazılarının içinde bulunduğu mevki, koltuk kavgası vakti değil. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin istikbali için Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, 100 yıllık hayallerimizi ilmek ilmek işleme vakti." ifadesini kullandı.

Zihni Çalışkan, bu süreçte birlikte çalıştığı milletvekillerine, zaman mefhumu gözetmeksizin canla başla görev yapan il yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Vekillerimiz Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'a, görevde bulunduğum süre boyunca şahsıma güven ve desteklerini esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse'ye, İl Koordinatörümüz Çiğdem Erdoğan Atabek'e, önceki dönem birlikte çalışma fırsatı bulduğum Bölge Koordinatörümüz Halis Dalkılıç'a ve önceki dönem İl Koordinatörümüz Abdullah Güler'e teşekkür ediyorum."

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