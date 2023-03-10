AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay depremden etkilenen kadınlarla bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgesinden kente gelen kadınlarla buluştuğu bildirildi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, Eskişehir Öğretmenevi'ndeki programa Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Didem Dilek Ayyıldız ile katıldı.

Daha sonra Günay, depremzede kadınlarla Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen "Afetlerde Kadın Sağlığı" konulu söyleşide yer aldı.

Açıklamada, söyleşideki ifadelerine yer verilen Milletvekili Emine Nur Günay, şu ifadeleri kullandı:



"Keşke başka vesilelerle bir araya gelseydik. Sizlere ilk olarak Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız deprem faciasından sonra bizleri görevlendirdi ve deprem bölgelerine intikal ettik. Ben Hatay'da idim. Valilerimiz, belediyelerimiz, devlet kurumlarımız, genel merkezimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile alanda depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışmalarda yer aldık. Biz gördüklerimize inanamadık, sizler bir de o anları yaşadınız. Ancak maddi ve manevi olarak yalnız değilsiniz. Hep birlikte yaraların maddi kısmını sararız. Devletimizin gücü, milletimizin feraseti ile bunları yaparız. Asıl konu manevi yaraları sarmak, psikolojik travmayı atlatmak.



Bu felakette de ana rol, toparlanma kadınlarımıza düşüyor. Sizler güçlü olacaksınız ki aileleriniz güçlü olsun, toplumumuz güçlü olsun. Bizlere teşekkür etmeyin, bu bizim görevimiz. Devletimiz ve milletimiz el ele verdiği zaman aşamayacağımız badire yoktur, tarihimiz bunun sayısız örnekleri ile doludur. Bu felaketi de birlikte atlatacağız. Sizleri ağırlamak bizim için onur. Burada Valimiz Erol Ayyıldız ve Hanımefendinin himayesinde, sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Ben Hatay'dayken de en büyük destekçimiz başta Cumhurbaşkanımız sonra da Sayın Valimiz ve Hanımefendi oldu. Biz sahadan neye ihtiyaç var dediysek ertesi gün Eskişehir'den tırlar yola çıktı. Bu birliktelikle yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.