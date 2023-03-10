Eskişehirli hayvanseverler deprem bölgesindeki sahipsiz hayvanlara 1,5 ton mama ulaştırdı

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ESKİŞEHİR (AA) - Gönüllülerden oluşan "Eskişehir Besleme Grubu"nun üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde sahipsiz hayvanların beslenmesine destek sağladı.

Kentte 2013'te 10 gönüllünün kurduğu grubun üyeleri, hayvanseverlerden topladıkları kedi, köpek maması ile tavuk kaburgası, parça et ve bayat ekmek gibi tüketime uygun yiyecekleri 10 yıldır kentteki sahipsiz hayvanlara dağıtıyor.

Toplanan malzemeleri gruba ait evin bahçesinde pişirerek kovalara dolduran gönüllüler her hafta yaptıkları çalışmayla binlerce kedi ve köpeği besliyor.

Depremlerin ardından bu kez afet bölgesindeki hayvanlar için bir araya gelen grup üyeleri, Eskişehir'deki hayvanseverlerden 500 kilogram kedi, 1 ton da köpek maması toplayıp hazırladı.

Mamalar Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesi ile Adıyaman ve Malatya'daki sahipsiz hayvanlara dağıtılması için bölgeye ulaştırıldı.

Grubun kurucularından Metin Çakır, AA muhabirine, depremlerle bölgedeki sahipsiz hayvanların da afetzede konumuna düştüğünü söyledi.

Bölge halkı için ilaç, kıyafet, hayvanlara da mama toplamaya başladıklarını belirten Çakır, "4 arkadaşımızla yola çıkarak topladığımız yardımları ulaştırdık. Mamaların dağıtımını bölgede besleme yapan arkadaşlarla sağladık. İlerde tekrar mama yardımı yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Gönüllülerden Hatice Korkmaz ise gittikleri şehirlerde hayvanlara yönelik duyarlılıklarından dolayı güzel geri dönüşler aldıklarını, araçlarının aldığı kadar insani yardım malzemesi de götürdüklerini ifade etti.

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