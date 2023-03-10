Eskişehir'de öğrencilere iklim değişikliği semineri veriliyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesince iklim değişikliğine dikkati çekmek ve farkındalık için okullarda seminer verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" konulu eğitim seminerleri kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Yurtaydın Özkar ve Biyolog Aslıhan Ekici Varol tarafından öğrenciler bilgilendiriliyor.



İklim değişikliğinin dünyaya olan etkisinin anlatıldığı seminerlerde, çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabileceği tartışılıyor.

Ayrıca, iklim değişikliğinin dünyaya olan etkilerinin aktarıldığı seminerlerde, kuraklık, orman yangınları, şiddetli ve düzensiz yağışlar, gıda krizi ve sellere dikkat çekiliyor.

Eğitimlerin süreceği ifade edildi.

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