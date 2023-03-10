Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"Hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun açması", "yaralama" gibi 13 ayrı suçtan hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine teslim edildi.

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