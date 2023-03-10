Eskişehir Adliyesi'ndeki kermesten elde edilen gelir depremzedelere ulaştırılacak

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki afetzedelere destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste yaklaşık 148 bin lira toplandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Eskişehir Adliyesi zemin katındaki kafeteryada 1-3 Mart'ta gerçekleştirilen yardım kermesinde, adliyede görevli yargı mensubu ve çalışanları ile Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu hatırlatıldı.

Kermeste 147 bin 971 lira yardım toplandığı aktarılan açıklamada, "Katılımın oldukça yoğun olduğu kermeste 50 gönüllü personel hizmet verdi. Elde edilen gelir deprem bölgesine gönderilmek üzere Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adli Yargı ve İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak tarafından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

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