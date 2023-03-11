Seyitgazi'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayvalı Mahallesi'ndeki bir araçta uyuşturucu bulundurulduğu tespit edildi.

Uyuşturucu arama köpeği "Akça"nın katılımıyla araçta ve içinde bulunan şüpheli V.Ö, H.Ç, M.G. ve H.H.Ç'nin üzerinde yapılan aramalarda 0,68 gram metamfetamin, 4 payp, pala, bıçak, teleskopik cop ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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