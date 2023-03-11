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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyitgazi'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA

Seyitgazi'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayvalı Mahallesi'ndeki bir araçta uyuşturucu bulundurulduğu tespit edildi.

Uyuşturucu arama köpeği "Akça"nın katılımıyla araçta ve içinde bulunan şüpheli V.Ö, H.Ç, M.G. ve H.H.Ç'nin üzerinde yapılan aramalarda 0,68 gram metamfetamin, 4 payp, pala, bıçak, teleskopik cop ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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