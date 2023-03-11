Eskişehir'de gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gasp olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında 4 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Odunpazarı'nda gerçekleşen gasp olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu şüphelinin S.D. olduğu belirlendi.

S.D'nin Tepebaşı ilçesinde bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis, bu adreste yaptıkları aramada cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 13 kartuş, hançer ve 2 sustalı ele geçirdi.

Bu kişinin "hırsızlık, silahlı tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından arandığı ve hakkında 4 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 300 lira para cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan S.D'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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