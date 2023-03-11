Eskişehir'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda gerçekleşen gasp, yağma ve hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin A.Y, O.G, E.K. ve D.C.Ö. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri saklandıkları evlerde yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 8 bisiklet ve bir motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden A.Y'nin 4 ay 15 gün kesilmiş cezası olduğu ve E.K'nın ise "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak"tan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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