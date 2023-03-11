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Vali Ayyıldız'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

AA

Vali Ayyıldız'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Milli Mücadelenin ifadesi olan İstiklal Marşı'nın milli marş kabul edilmesinin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın bu topraklarda nefes alıp veren bütün bireylerin her türlü azim ve kararlılığı gösterdikleri bir zamanda kaleme alındığını kaydeden Ayyıldız, "Geçmişin birikimi ile geleceğin umutlarını birleştirerek kendi zamanına odaklanan Mehmet Akif'in milletinden aldığı ilhamla yazdığı İstiklal Marşı'mız millet olarak aidiyetimizin, değerler manzumemizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın sembolü olmuştur. İstiklal Marşı'mız her okuyanın, sözlerini her anlayanın yüreğinde aynı hissiyatı aynı coşkuyu doğuran bir hürriyet meşalesi gibidir. O sadece bağımsızlığımızın bir timsali değil 85 milyonu buluşturan milli bir mutabakat metni olarak milletimizin birlik beraberlik ve kardeşliğinin de nişanesidir." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, İstiklal Marşı'nı tam manasıyla anlayabilmek için "Korkma..." diye başlayan dizeleri kaleme alan şairi de tanımak gerektiğine işardet ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun kişiliğinin köşe taşlarını oluşturan yönlerini, ne pahasına olursa olsun doğrunun yanında olan, verdiği sözü tutan, övülmeyi sevmeyen, peygamberine aşık, insanlarla ilişkisinde çok titiz, Türklüğüyle gurur duyan, Batı'nın olumsuz yönlerine karşı olan ama olumlu yönlerini de takdir eden ve sadece dertleri sıralayan değil dermanı da gösteren insan olmasını özellikle istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine anlatmalıyız. İstiklal Marşı, milleti var eden ve geleceğe taşıyan özü Türk milletine anlatır. Bu öze sahip çıkarak tarih boyunca yaşadığımız zorlu süreçlerden daha da güçlenerek, yenilenerek çıkmayı başardık. Asrın felaketi olarak adlandırılan yaşadığımız deprem felaketinin altından da aziz milletimiz özünde bulunan birlik, beraberlik ve kardeşliği ile kalkacaktır. İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle 'Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın' duasını yineleyerek, hayatı ve eserleriyle değer olan Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşı'nı kanunlaştıran gazi meclisin onurlu üyelerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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