Eskişehir’de "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" söyleşisi gerçekleştirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’nda 6-12 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla söyleşi yapıldı.

Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğindeki etkinlikte, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ferhan Şengür, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) İnsan Kaynakları Kıdemli Takım Lideri Sibel Pişkin ile Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uçak elektriği öğretmenliği yapan Eda Tunç konuşmacı olarak yer aldı.

ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı söyleşide, kadınların havacılık tarihindeki önemine dikkat çekildi.

Programda konuşan Prof. Dr. Şengür, Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nın, ilk kadın pilot Raymonde de Laroche'ın 8 Mart 1910’da uçuş lisansını alması dolayısıyla kutlandığını bildirdi.

Şengür, modern havacılığın başlangıcından 100 yılı aşkın süre geçtiğini anımsatarak, “Tarihte ilk motorlu uçağı uçuranlar ‘Wright kardeşler’ diye bilinir. Aslında Wright kardeşlerin ‘Katharine Wright’ adında bir kız kardeşleri de vardı. Katharine, pek bilinmese de finansal açıdan Wright kardeşlere büyük destek olmuştur.” dedi.

Sibel Pişkin de TEI’nin havacılık alanındaki çalışmalarından bahsederek, kadınların her alanda olması gerektiğini ifade etti.

Eda Tunç ise Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yurt içi ve yurt dışındaki firmalar için “aranan eleman” yetiştirdiklerini dile getirdi.

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